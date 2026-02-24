Kanlı hesaplaşma kameraya böyle yansıdı... Peş peşe ateş açtı, soğukkanlı tavırları dikkat çekti

Bursa’nın İznik ilçesinde gece yarısı yaşanan silahlı saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin peş peşe ateş açtığı ve soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçe merkezindeki Kılıçaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen O.A., cadde üzerinde bir arkadaşıyla yürüyen husumetlisi V.U.’yu görünce tabancasını çıkararak art arda ateş etti. Kurşunlardan ikisi V.U.’nun vücuduna isabet ederken, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Silahlı saldırganı, vurulan şahsın yanında yürüyen arkadaşı engellerken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından şüpheli O.A.’nın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.