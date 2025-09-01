Kanlı infazda şüphelilerin kullandığı araç, terk edilmiş halde bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sokak ortasındaki kanlı infazı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı otomobil, aynı ilçenin farklı mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.

Sokak ortasında 35 yaşındaki adamın ölmesine sebep olan olayda şüphelilerin kaçtıkları 41 AZM 739 plakalı Opel marka otomobil, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında aracı otoparka çekti. Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmalara devam ediyor.

Olay

30 Ağustos günü Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 3 kişi park halindeki otomobil içinde husumetli oldukları Ömer Akbay’ı (35) beklemeye başladı. Akbay’ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay’ın arkasından koşarak defalarca ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay ise yere yığıldı. Bu sırada Akbay’ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken bir merminin isabet etmesi neticesinde hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’dan Sakarya’ya uzanan husumet

Hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemede olayın İstanbul’da yaşanan bir husumetten kaynaklı olduğunu tespit etti. Ekipler ayrıca şüphelilerden biri olan M.Ç.’yi ve şahsın çok sayıda suç kaydı ile aranmasının bulunduğunu da belirledi.