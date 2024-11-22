Kanlı Nigar Tiyatrosu Silivri'de Sahnelenecek

Silivri'de Tiyatro Keyfi: Kanlı Nigar Önder Yılmaz Sahnesi'nde

Kanlı Nigar Tiyatrosu Silivri'de Sahnelenecek
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Silivri Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği yetişkin tiyatro oyunu "Kanlı Nigar," 30 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 19.00’da Önder Yılmaz Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sadık Şendil'in kaleme aldığı ve Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunun yönetmen koltuğunda Çiğdem Tunç ve Yaşar Alıcı oturuyor. Eğlenceli ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken "Kanlı Nigar" tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmayı vaat ediyor.

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Bilet fiyatı 40 TL olarak belirlenen oyunun biletleri, kultursanat.silivri.bel.tr adresinden temin edilebilir. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Silivri’nin kültürel zenginliğini artırmaya devam ediyor.