Kanlı pusuya: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosikletle husumetlisini ve araç içerisinde bulunan 2 kişiyi mermi yağmuruna tutan bir kişi ile birlikte, silahlı saldırı olayının azmettirici olduğu iddia edilen, silahı veren ve kaçmalarına yardım eden 3 kişi daha olmak üzere toplamda 4 şüpheli Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy’de motosikletli iki kişi önceki akşam husumetlerinin bulunduğu araca pusu kurarak sokak ortasında kurşun yağdırmış, dört kurşun isabet eden araçta bulunan E.D. C.D. ve İ.Ö. olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı.

Olay sonrası failin İstanbul’a kaçtığı bilgisine ulaşan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş timleri, İstanbul, Çorlu ve Çerkezköy’de yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla, hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan kaydının olduğu öğrenilen ve olayda silahı kullandığı iddia edilen Berkay F. ile birlikte Batuhan D., Ercan D., Özkan D’yi de gözaltına aldı. Silahlı saldırıda motosikleti kullanan kar maskeli firarinin kimliğini belirleyen polis, şüpheliye ulaşmaya çalışırken, silahlı saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ise Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi.