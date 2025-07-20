Kano macerası az kalsın faciayla bitiyordu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kano ile denize açılan ve alabora olması sonucu suya düşen 2 kişi ile onlara yardıma giden 2 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca sahilinden kano ile denize açılan 2 kişi, dengelerini kaybederek suya düştü. Sahilde durumu fark eden iki vatandaş, yardım amacıyla denize girerek ulaşmaya çalıştı. Ancak akıntıya kapılan bu kişiler de denizde mahsur kaldı.

Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Darıca Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botu, denizde mücadele veren 4 kişiyi bota alarak kıyıya getirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi, tedbir amacıyla olay yerinde bekleyen sağlık teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.