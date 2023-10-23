Kano takımı Muğla'dan başarıyla döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano takımı sporcuları, Muğla’da düzenlenen Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları’nda üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano takımı sporcuları, Muğla Köyceğiz’de düzenlenen Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları’na katıldı. 200, 500 ve 2 bin metrelik parkurlarda düzenlenen yarışlara, 21 takımdan 105 sporcu katıldı. Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası Yarışları’nda mücadele eden sporculardan Taha Erkan Usta K1-500 ve K1-200 metrede birincilik elde ederken, Ali Yağız Aykaç K1-200 metrede birinci ve Fahri Ayvaz K1-200 metrede ikinci olmayı başardı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 21 takımın arasından takım olarak üçüncü oldu. Bir diğer yarış olan Milli Takım Test Yarışları’nda ise İdris Şentürk, Yağız Efe Şahin, Muhammet Emin Sulak ve Taha Erkam Usta Milli Takıma kalmayı başardı.