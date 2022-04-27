Kanola üreticilerine uyarı mesajı

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kanola üreticilerine yönelik uyarı yapıldı.

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Arı ölümlerinin önüne geçmek için kanola üreticilerinin lahana böceği ile mücadelede arılara zararı olmayan ilaçları kullanmaları ve ilaçlamalarını arıların kovana döndüğü akşam saatlerinde yapmaları gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmenizi ve arı ölümlerine mahal vermemenizi rica ederim” sözcüklerine yer verildi.

İlaçlama yapacak olan üreticilerin yakınlarda kovanları bulunan arıcılara haber vermeleri ve ilaçlamalarını arıların pasif olduğu zamanlarda yapmalarının önemine dikkat çekildi.