Kanola Üretiminde Silivri Öncü Rolünü Sürdürüyor

Silivri, İstanbul’un tarımsal üretiminde liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında, "İstanbul İçin Kanola" ve "Yağ Bereketi Altın Tohum Kanola" projeleri çerçevesinde düzenlenen törenle Silivrili üreticilere tohum desteği sağlandı.

Protokol Geniş Katılım Gösterdi

İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ergin Toprak, İl Tarım Müdürü Suat Parıldar, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi ve çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı programda, bölgedeki tarımsal gelişim vurgulandı. Silivri’deki üreticiler, kooperatif başkanları ve muhtarların da yoğun ilgi gösterdiği törenle, kanola üretimine verilen desteğin sürdürüleceği belirtildi.

Silivri, İstanbul Üretiminin Lokomotifi

2024 TÜİK verilerine göre İstanbul’un işlenen tarım arazilerinin %52’si Silivri’de yer alıyor. İlçede;

378 bin dekar alanda 135 bin ton tarla bitkisi,

8.159 dekar alanda 15.954 ton sebze,

3.679 dekar alanda 499 ton meyve,

29 bin m² alanda ise 5,6 milyon süs bitkisi üretimi gerçekleşti.

Kanola üretiminde de Silivri başı çekiyor. Türkiye’de 2024’te üretilen 101.200 ton kanolanın %7,4’ü İstanbul’dan, bunun da %75’i Silivri’den sağlandı.

2022–2024 Döneminde Büyük Destek

Son üç yılda sadece Silivri’de 422 çiftçiye 15.685 kg kanola tohumu dağıtılarak 37.800 dekarlık alanda ekim yapıldı. Toplam 6 milyon 197 bin TL’lik projenin 4 milyon 236 bin TL’si Bakanlık tarafından karşılandı.

2025’te Daha Geniş Ekim Alanları

2025 ÇKS verilerine göre Silivri’de 25.989 dekar kanola ekildi. Bu alanların önemli bir kısmı 2025 projeleri kapsamında tohum desteğiyle ekildi. “İstanbul İçin Kanola” Projesi kapsamında Silivri’de 80 çiftçiye 800 kg tohum, “Yağ Bereketi Altın Tohum” Projesi kapsamında ise 243 çiftçiye 2.430 kg tohum temin edildi.