Kanser tedavisinde yeni adım: Yeni radyoterapi cihazı kullanıma alındı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Özel Adatıp Hastanesi’nin Radyasyon Onkolojisi Ünitesi’nde, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi uygulamaları kapsamında yeni cihaz kullanıma alındı. Güncel tıbbi yaklaşımlar ve hasta güvenliği ilkeleri doğrultusunda yenilenen ünite, kişiye özel tedavi planlamalarıyla hastalara hizmet vermeye başladı.

Kanser tedavisinde tümörlü dokuların kontrol altına alınmasında önemli bir yere sahip olan radyoterapi yöntemi, hastanın tanısı, hastalığın evresi, tümörün yerleşimi ve genel sağlık durumu dikkate alınarak multidisipliner bir değerlendirmeyle planlanıyor. Özel Adatıp Hastanesi bünyesinde hizmete giren yeni radyoterapi cihazı da tedavi süreçlerinde hastaya özel hazırlanan planların uygulanmasında kolaylık sağlıyor.

"Amaç çevredeki sağlıklı dokuları korumak"

Radyoterapi sürecinde tedavi öncesi değerlendirme, planlama, görüntüleme desteği ve düzenli takibin önemine dikkat çeken Özel Adatıp Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Atınç Aksu, "Radyoterapi uygulamalarında amaç, hedeflenen bölgeye planlanan dozun kontrollü şekilde verilmesi ve çevredeki sağlıklı dokuların mümkün olduğunca korunmasıdır. Bu nedenle tedavi öncesi değerlendirme, doz planlaması, görüntüleme desteği ve tedavi sürecinin düzenli takibi önem taşır" dedi.

"Kanser tedavisi multidisipliner bir süreçtir"

Radyoterapi uygulamalarının; radyasyon onkolojisi uzmanı, medikal fizik uzmanı ve radyoterapi teknikerlerinden oluşan uzman bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Uzm. Dr. Atınç Aksu, tedavi kararının her hasta için ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aksu, "Kanser tedavisi çoğu zaman cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve ilgili diğer branşların birlikte değerlendirme yaptığı multidisipliner bir süreçtir. Radyoterapi kararı; hastanın klinik durumu, hastalığın özellikleri ve tedavi planı doğrultusunda uzman hekimler tarafından belirlenir" ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan bilgilendirmede, radyoterapi uygulamalarının hastanın klinik durumuna göre farklılık gösterebileceği belirtilirken, tedavi süreci öncesinde radyasyon onkolojisi uzmanından detaylı bilgi alınması gerektiği hatırlatıldı.