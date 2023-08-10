Kanserle mücadelede ilk adım 'korunmak'

Kanserle mücadelede ilk adımın kanserden korunmak olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Süleyman Temiz, her insanın biyolojik yapısının farklı olması sebebiyle kanser tedavisinin de her hastada farklı etkilere ve yan etkilere yol açtığını vurguladı.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Süleyman Temiz, kansere yol açan sebepler ve tedavi yolları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kanserden korunmak için öncelikle sigara içen bireylerin, sigarayı kendi çabaları ile bırakmasının, gerekirse psikolojik destekle veya hekim gözetiminde (nikotin bantları, sigara bırakmada kullanılan ilaçlar vs.) bırakmasının kanserden korunmada önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Temiz, sigaranın başta akciğer kanseri olmak üzere, baş boyun, yemek borusu, mide, mesane ve böbrek kanserlerine yol açtığını söyledi.

"Periyodik meme muayeneleri ihmal edilmemeli"

Kadın hastaların meme muayenesini öğrenmesi ve belirli aralıklarla meme dokularını kontrol etmesinin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Temiz, "Muayene sırasında meme dokusunda fiziksel değişikliklerin görülmesi (kızarıklık, portakal kabuğu şekli, meme ucunun çekilmesi, meme ucunda kanlı akıntı vs.) ya da sert oluşumların tespit edilmesi, hastanın doktora erken başvurmasına ve tanının erken konulmasına yardımcı olması açısından önem kazanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Havası kirli olan yerlerde yaşamayın"

Sağlıklı beslenme ve check-up’ın da kanserden korunmada önemli faktörler olduğuna dikkat çeken Temiz, "Sağlıklı beslenme, hareketli yaşam tarzı ve egzersiz her bireyin kanserden korunmada yapması gereken önceliklerinden biri olmalıdır. Mümkünse hava kirliliği ve sanayinin yoğun olduğu çevrelerden uzakta yaşamak, kanser oluşum riskini azaltabilmektedir. Sağlıklı olan her bireyin belirli periyodlarla check-up yaptırmaları ve doktor kontrolünde olmaları, çoğu kanserin erken safhada yakalanmasını ve tedavisinin hızlıca yapılmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

"Her hastanın tedavisi kendine özgü planlanır"

Uzm. Dr. Süleyman Temiz, kanser tanısı konulan hastalar onkoloji uzmanı tarafından nasıl bir değerlendirmeden geçtiği konusunda ise şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle hastanın fiziksel muayenesi yapılır. Semptomlarına yönelik görüntülemeler yapılır. Fiziksel olarak veya görüntülemelerde kanser olduğu düşünülen her hastada tanı maksatlı biyopsi yapılır ve kanserin tipi belirlenir. Sonrasında kanserin evrelemesi yapılır ve erken evrede yakalanan hastalar, kitlenin çıkarılması için cerrahiye yönlendirilir. Testis ve böbrek kanserlerinde ise kitleden biyopsi yapılması yayılımı kolaylaştırdığı için, kitlenin olduğu testis ya da böbreğin tamamının çıkarılması gerekir"

Kanserin tedavisine de değinen Uzm. Dr. Temiz, "Cerrahi tedavi uygulanmış yüksek riskli hastalara, kanser tekrarının azaltılması ya da önlenmesi için kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavisi uygulanır. Küçük hücreli akciğer kanseri ya da lenfoma tiplerinde ise cerrahi tedavi yapılmaz ve doğrudan kemoterapi verilir. İleri evre kanser hastalarında ilk seçenek olarak kemoterapi verilir. Ağrı, kanama, kitle basısı nedeniyle oluşan yutma güçlüğü veya öksürük gibi semptomların giderilmesi veya beyin metastazları (yayılım) için de radyoterapi uygulanır" sözlerine ekledi.