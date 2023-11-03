Kanserle mücadeleyi güçlendiren Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı

Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde kanserle mücadelede yeni yöntemlerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacak Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı.

Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nin açılışı, Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve çalışma arkadaşlarının katıldığı törenle yapıldı. Hastanenin toplantı salonunda merkez hakkında bilgi veren Başhekim Altuntaş, “Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok kapsamlı bir kanser merkezidir. Sadece tedavi değil tüm kanser yönetimini profesyonel bir anlayışla, kanserin önlenmesinde bütün süreçleri belli standartlar çerçevesinde yapan bir eğitim ve araştırma kurumu demektir. Dünyada kanser tedavisi, artık anatomik tanı yöntemlerinden moleküler tanı yöntemlerine doğru gitmektedir. Tedaviye bakıldığı zaman artık günümüzde kimyasal ilaçlardan biyoteknolojiye, nanoteknolojiye doğru, gen bazlı tedavi ve inolojik bazlı tedavilere doğru gidiyoruz. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Türkiye’nin en büyük kanser merkezi olarak 5 kıtaya hizmet veren bir kanser hastanesi olarak üzerimize düşen misyonu yapma gayretindeyiz” dedi.

Altuntaş, “Her türlü genomik profillemenin, incelemenin yapılacağı bir altyapıya sahibiz. Hem işin pahalı olması sebebiyle, hem işin teknik boyutu nedeniyle önemli bir merkezi ülkemize kazandırmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Açılış töreni, Altuntaş’ın konuşmasının ardından pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.