Kapadokya, MICHELIN Rehberi'ne girdi

MICHELIN Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Türkiye’deki kapsamına Kapadokya’yı da ekledi.

Kapadokya, 2026 MICHELIN restoran seçkisine dâhil edilen en yeni destinasyon oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeye yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kapadokya’nın eşsiz mutfağı artık MICHELIN Rehberi’nde! Orta Anadolu’nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından MICHELIN Rehberi 2026 seçkisine dâhil edildi. Bu gurur verici gelişme, gastronomi turizminde Türkiye’nin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu kıymetli süreçte emeği olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya’mızı koruyarak geleceğe taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığı’mız başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Kapadokya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kapadokya MICHELIN müfettişlerini mest etti

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise Kapadokya’nın seçkiye dâhil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti. Poullennec, "Kapadokya’nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde; şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz; Kapadokya’nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek" dedi.

MICHELIN Rehberi’nin dikkatini çeken Kapadokya restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpazede unutulmaz tatlar sunuyor.

Tören 4 Aralık’ta İstanbul’da

Kapadokya’daki ilk MICHELIN Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla’daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025’te İstanbul’daki Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle açıklanacak. Tüm seçki MICHELIN Rehberi’nin internet sitesinden ve mobil uygulamalarından erişilebilir olacak.