Kapadokya'nın dört bir yanında festival ruhu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 11 şehirde düzenlenecek olan “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”nin ilk durağı Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, coşkuyla devam ediyor.

Sergilerden renkli bando gösterilerine, çocuk etkinliklerinden klasik, pop, alternatif rock konserlerine kadar binlerce kişi şehrin dört bir yanında kültür sanatla buluşmanın keyfini yaşıyor.

Festival çerçevesinde dün Avanos Meydanı’nda düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Avanos Amfi Tiyatro önü, Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi, Nevşehir TÜİK Meydanı’nda kurulan çocuk etkinlik alanlarında da çocuklar gün boyunca oyun parkurları, yarışmalar ve atölyelerle eğlencenin tadını çıkardı.

Binlerce genç Madrigal ve Hey Douglas’la coştu

Akşam ise binlerce kişi konser alanlarını doldurdu. Göreme Festival Alanı’nda ilk olarak sahne alan alternatif rock müziğin yükselen gruplarından Madrigal, sevilen şarkılarını izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Madrigal’in ardından 70’lerin sevilen şarkılarına yaptığı coverlerla tanınan DJ Hey! Douglas, dinleyicileri coşturdu.

Avanos’ta 80’ler rüzgarı

Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi’nde ise 80’ler rüzgarı esti. Televizyon ekranlarında uzun yıllar sevilerek izlenen ve adeta bir fenomen haline gelen Seksenler dizisinin müzikali sahnelendi. Dizinin ünlü oyuncuları, dönemin sevilen şarkıları ve danslarla Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Vadide Zeki Müren şarkıları

Paşabağları Vadisi’nde de solistler Zerrin Naycı ve Suat Kılıç, Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren’in sevilen şarkılarını seslendirdi.