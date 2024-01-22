Kapaklı beyaza büründü

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini göstererek ilçeyi beyaza boyadı.

Kapaklı beyaza büründü
Editör
EditörEditör
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini göstererek ilçeyi beyaza boyadı.

22 Ocak Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayarak 11.00’a doğru şiddetini arttıran kar yağışı Kapaklı ilçesinde de etkili oldu.

Birkaç gündür çevre illerde etkisini gösteren kar yağışı güzel görüntülere sahne olmuştu. Her yerin beyaza büründüğü Kapaklı ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.