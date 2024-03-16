Kapaklı'da 2 şahıs çocuklara uyuşturucu satarken yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 şahıs, çocuklara uyuşturucu satarken yakalandı.

Kapaklı'da 2 şahıs çocuklara uyuşturucu satarken yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 şahıs, çocuklara uyuşturucu satarken yakalandı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi Süleyman Demirel Parkı’nda meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bahse konu adreste 18 yaşındaki T.A. ve O.T.’ye uyuşturucu satan E.Z. ve Y.E.K. isimli şahıslar yakalandı.

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Evinde arama yapıldı

Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada toplam ağırlıkları 12 gram gelen bonzai ele geçirildi. Ayrıca E.Z. ve Y.E.K.’nin ikametinde yapılan aramada 7.75 gram bonzai, bir adet kurusıkı tabanca ve 900 lira para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.