Kapaklı'da arama yapılan evde ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından belirlenen ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından belirlenen ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan yapılan çalışmalarda belirlenen bir adreste arama yapıldı.

M.O. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 57 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı.