Kapaklı'da bir sürücü alkolmetreye üflememek için üstünü soydu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleriyle tartışma yaşayan alkollü otomobil sürücüsü emniyete götürüldü.

Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü’nden çıktıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan M.A. isimli sürücü, şehir içindeki evinin önüne gelerek aracını park etti. M.A. isimli sürücünün Damla Sokak’ta bulunan evinin önüne kadar aracı takip eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre alkollü olan şahsa alkol testi yapmak istedi.

"Evimin önünde alkol testi yapmak istiyorlar"

Bu sırada polise karşı gelerek yaşananları kayda alan otomobil sürücüsü, "Ben evimin önündeyim. Aracım park halinde ama polis ekipleri bana alkol testi yapmak istiyor" dedi.

Üstünü soydu

Polis ekiplerinin alkol testi yapmasın diye direnen otomobil sürücüsü, üstünü soysa bile ekipleri ikna edemedi. Olay yerinde polise karşı direnen alkollü otomobil sürücüsü, ekipler tarafından kontrol yapılmak amacıyla emniyete götürüldü.

Cihaza üflemeyi reddetti

Emniyete götürülen M.A.’nın sürücü belgesi olmadığı tespit edilirken, burada da alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücünün, alınan kan tahlilinden çıkan sonuca göre alkollü olup olmadığı belli olacak.