Kapaklı'da çalınan motosiklet bulundu

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan bir motosiklet bulundu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde motosikletinin çalındığını belirten S.A. isimli şahıs, polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında motosikleti çalan şahısların Ö.A., Y.C. ve H.E. olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatılırken motosiklet sahibine teslim edildi.