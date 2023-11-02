Kapaklı'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı.

Kapaklı'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
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EditörEditör
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Terim Sokak’ta bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı bilgisini alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. İkamette arama gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli Y.A.’yı ve para karşılığı fuhuş yapma maksadıyla ikamette bulunan E.T.’yi gözaltına aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman