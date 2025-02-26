Kapaklı'da kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde durdurulan araçta kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi.

Kapaklı'da kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde durdurulan araçta kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Şubat günü Kapaklı Pınarça Mahallesi’nde C.Ç. ve D.A.A.’nın bulunduğu bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, çanta içerisinde 1 adet dedektör ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 adet taş parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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