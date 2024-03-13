Kapaklı'da kıraathane önünde uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulunduran şahıs yakalandı.

Kapaklı'da kıraathane önünde uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulunduran şahıs yakalandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Zengin Caddesi üzerinde bulunan kıraathanenin önünde gerçekleşti. Kapaklı genelinde narkotik madde alım satım ve kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bahse konu yerde durumundan şüphelenilen F.C. isimli şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda 1 adet sigaraya sarılı daralı ağırlığı 0,67 gram ve 1 adet peçeteye sarılı daralı ağırlığı 5,61 gram olmak üzere toplam daralı ağırlığı 6,28 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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