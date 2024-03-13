Kapaklı'da mezarlık içerisinde kovalamaca: 1 gözaltı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 16 yaşındaki bir çocuk ile mezarlık içerisinde kovalamaca yaşandı.

Kapaklı'da mezarlık içerisinde kovalamaca: 1 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 16 yaşındaki bir çocuk ile mezarlık içerisinde kovalamaca yaşandı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde bulunan mezarlık civarında meydana geldi. Bahse konu adreste durumundan şüphelenilen bir grup şahsa ekip otosuyla yaklaşılarak GBT sorgusu gerçekleştirildi.

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Sorgu sırasında G.U. isimli 16 yaşındaki çocuk mezarlık içerisine doğru kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan çocuğun üzerinden 1 adet 9 mm siyah renkte kurusıkı tabanca ve 1 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Ardından çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.