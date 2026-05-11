Kapaklı'da tarihi silahlar ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda otomatik av tüfekleri ve tarihi eser olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda otomatik av tüfekleri ve tarihi eser olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında C.Ç isimli şahsın ikametinde 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet tarihi eser olduğu ve çalıştığı değerlendirilen tabanca, 1 adet tarihi eser ve 1915 yıllarına ait olarak değerlendirilen bıçak, 1 adet tarihi eser olarak değerlendirilen üretiminin 1800’lü yıllarda yapıldığı düşünülen tuğra baskılı kılıç ele geçirildi.
Polis ekipleri şahıs hakkında işlem başlattı.