Kapaklı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.

Kapaklı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. F.Y isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı yönünde ihbar alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Belirlenen adreste yapılan aramada, mavi çöp poşetinde 594 gram bonzai, Şeffaf poşet içerisinde 3.10 gram bonzai, 25 adet Galara isimli kırmızı reçeteye tabi hap ayrıda ikamette bulunan V.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 3.5 gram bonzai ele geçirildi. İkamette yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.