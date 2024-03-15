Kapaklı'da uyuşturucu satışı yapan 3 şahıs yakalandı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satan 3 şahıs gözaltına alındı.

Kapaklı'da uyuşturucu satışı yapan 3 şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satan 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi ile Gediz Sokak arasında meydana geldi. Uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, Y.U., A.Ç. ve R.A. isimli şahısları yakaladı.

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56 poşet bonzai ele geçirildi

Yakalanan şüpheli şahısların üstünde ve evinde arama yapan ekipler; 56 adet kilitli poşette bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adli mercilere çıkartılan şahıslardan Y.U ve A.Ç adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken R.A. isimli uyuşturucu satıcısı tutuklandı.