Kapaklı'da uyuşturucu tacirine operasyon

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapaklı'da uyuşturucu tacirine operasyon
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yüğüthan Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan ikametlerde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından E.S. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı yönünde yapılan çalışmalarda A.D. isimli şahsın E.S. isimli şüphelinin yanından geldiği görülmesi üzerine üst araması yapıldı. A.D isimli şahsın üzerinden 1 adet mavi renkte ekstasi hap, 1 adet alüminyum folyoya sarılı bonzai, 1 adet beyaz kağıda sarılı metamfetamin ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ayrıca E.S. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştiren polis ekipleri, 1 adet beyaz kağıda sarılı metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kapsül hap, 4 adet cep telefonu, 2 bin 135 TL kâğıt para ele geçirirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.