Kapaklı'da yakalanan zehir taciri tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satan bir şahıs yakalandı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satan bir şahıs yakalandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda C.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada 8 parça halinde 150 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1 adet cep telefonu ve 715 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.