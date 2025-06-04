Kapaklı'daki silahlı saldırının zanlısı Lüleburgaz'da yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kapaklı'daki silahlı saldırının zanlısı Lüleburgaz'da yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Burhan Y., inşaat ve otomotiv ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Zanlının yakalanması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlattı. Harekete geçen polis ekipleri ortak operasyon sonucu olayın zanlısı olduğu öne sürülen Y.Y. olaydan hemen sonra aynı saatlerde Lüleburgaz’da kıskıvrak yakalandı.

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Polis ekipleri, zanlının adli makamlara sevk edilmesi için işlemlerini sürdürüyor.