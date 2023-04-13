Kapalı spor salonunda yenileme çalışmaları yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan kapalı spor salonunda yenileme çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Balaban Gazi ve Camii Kebir Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nda zemin boyama işlemleri belediye ekiplerince yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, “Taekwondo, Karate takımlarımız ve fitness salonu olarak yaptığımız salonumuzdan belirleyeceğimiz gün ve saatlerde kadınlar ve erkekler ayrı zamanlarda spor yapabilecek. Belediyemiz spor uzmanı bay ve bayan hocalarımız tarafından kadınlarımıza ve erkeklerimize sağlıklı spor yapma, fizik tedavi, vücut direnişi arttırma ve formda kalmayı sürekli kılacak eğitimler verilecek” ifadelerini kullandı.