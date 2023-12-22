Kapalı yüzme havuzu inşaatı son hızla devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, kapalı yüzme havuzuna yakında kavuşuyor.

Pazaryeri’nde bir süre önce inşaatına başlanılan kapalı yüzme havuzu çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yazın ve kışın kullanıma uygun olan kapalı havuz ile Pazaryeri halkının yüzme kursu talebi karşılanacak. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kapalı yüzme havuzunun inşaatını yakından takip ettiğini belirterek, "En büyük amacımız şu an bir an önce tamamlanıp kullanıma açmamız. Pazaryeri için durmak yok çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.