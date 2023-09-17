Kapalıçarşı'da çıkan yangın söndürüldü

Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’nın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın olay üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’nın Mercan Kapısı bölümünde, 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Kapalıçarşı’daki bir dükkanda çıkan yangın çatı kısmına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 25 araç ve 79 personel ile yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını duyan işyeri sahipleri ise olay yerine akın etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sona erene kadar, güvenlik amacıyla kimse içeri alınmadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.