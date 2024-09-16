Kapı açılmayınca, hayatını kaybettiği anlaşıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bakıcısının çaldığı kapıyı açmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Kapı açılmayınca, hayatını kaybettiği anlaşıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bakıcısının çaldığı kapıyı açmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Olay, Kadıköy mahallesi Esendal sokakta meydana geldi. 86 yaşındaki Fatma Gencel’in haftada iki gün temizlik ve yemek için yanına gelen bakıcısı, sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Açan olmaması üzerine yakınlarına ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede eve girilirken, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ölümü şüpheli görmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde detaylı araştırma yaptı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.