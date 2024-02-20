Kapı önündeki ayakkabıları çalan hırsız kameraya yansıdı

Ankara'da gözüne kestirdiği apartmana girip kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapı önündeki ayakkabıları çalan hırsız kameraya yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’da gözüne kestirdiği apartmana girip kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren bir şahıs, dairelerin önünde duran 10 çift ayakkabıyı çaldıktan sonra apartmandan ayrıldı. Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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