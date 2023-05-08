Kapıdağ 'da foto safari etkinliği düzenlendi

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ ‘da, 75 kişinin katıldığı foto safari etkinliği düzenlendi.

Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Fotoğraf Sanatı Derneği (BANFAD) aynı zamanda Bandırma Arkeoloji Müze Müdür Vekili Tülin Tan eşliğinde Erdek Kapıdağ’da, Fotosafari’nin 3’sü düzenlendi. Bandırma fotoğraf sanatı derneklerinin desteklediği etkinlikte katılımcıların ilk durağı Kapıdağ Gölet’i oldu. Burada doğanın eşsiz fotoğraflarını çeken katılımcılar, Kapıdağ Gölet Bölgesi ve Kirazlı Manastırı’na geçti. Son olarak Ballıpınar Mahallesi’ne giden katılımcılara belgeleri ve anı hediyelerini verildi.

İlk olarak, Erdek’in Kapıdağ Göleti Bölgesinde ilk olarak 2,5 kilometrelik yürüyüş parkurunda katılımcılarla birlikte yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüş esnasında da doğanın içinden birbirinden eşsiz fotoğraflar çekildi. Akabinde Kirazlı Manastırı’na geçti. Son olarak coğrafi işareti alınan mor soğanıyla ünlü mahallesi olan Ballıpınar Mahallesi’ne geçildi. 1895 yılında yapılan Koimesis Tes Teotokos Kilisesi’ne ziyaret edilerek mahalle sakinlerinden kilise hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Son olarak mor soğan tarlasında toplu fotoğraf çekimi ve katılımcılara belgeleri ve anı hediyelerini verildi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, etkinlikte çekilen fotoğraflarla ilgili bir sergi planladıklarını belirterek, "BANFAD paydaşlığı ve Bandırma Belediyemizin destekleri ile Foto safari etkinliğimizin 3’sünü Kapıdağ’da Gölet- Manastır- Ballıpınar Güzergâhında 75 katılımcı ile gerçekleştirdik. Baharın en güzel günlerinden birini Yanı başımızdaki cennet Kapıdağ’da yaşadık. Kapıdağ’ın eşsiz güzelliklerinin içinde bol bol fotoğraf çektik, hatıralar biriktirdik. İlerleyen süreçte bu fotoğrafları derleyip güzel bir sergi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.