Kapıdağ alevlere karşı Mi 8AMT tarafından korunacak

Balıkesir’in Erdek ilçesinde orman yangınları için helikopter konuşlandırıldı, 1 Haziran’da başlayan orman yangını sezonu için ekipler tüm hazırlıklarını tamamladı.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Mi 8AMT helikopteri gece görüş yeteneği ile 24 saat kesintisiz orman yangınlarına müdahale edebilecek. Tek sortide 2 buçuk ton su atan helikopter, Erdek ilçesinde Mağara Tepe’de bulunan orman yangın kulesine konuşlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdek Kaymakamı Abullah Atakan Atasoy, "Orman yangınlarıyla mücadelenin etkili ve süratli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçemize 2,5 ton su kapasiteli yangın söndürme helikopteri tahsis edildi. Temennimiz yangınların olmaması ,inşallah da kullanmaya gerek kalmaz" dedi.