Kapıdağ'da kamp yapan Elif Kumal'dan 2 gündür haber alınamıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yapan 33 yaşındaki Elif Kumal’dan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kumal’ın, sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenildi. Ancak ayrılığın ardından kendisine bir daha ulaşılamadı.

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal’ın kullandığı aracın ne Erdek yönüne ne de Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi. Bunun üzerine Jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Drone ve özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi yakından tanıyan off-road gruplarının da destek verdiği öğrenildi. Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanların karış karış tarandığı, ancak şu ana kadar Elif Kumal’a ya da aracına ait herhangi bir ize ulaşılamadığı bildirildi. Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, Elif Kumal’ı gören, aracına rastlayan ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmelerini istedi.