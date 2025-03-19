Kapıkule'de 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule'de 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırda yapılan aramada 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bulgaristan’a açılan Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ülkeye giriş yapan bir tırda arama başlattı. Tır sürücüsünün davranışlarından şüphelenen ekipler üst araması yaptı.

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Tırda dedektör köpek Jeff’in de kullanıldığı detaylı aramada sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabının içi olmak üzere 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.