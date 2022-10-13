Kapıkule'de bilgisayar parçaları ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)şube ekiplerince icra edilen Kaçakçılıkla Mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak üzere olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 20 adet CD-R ve 200 adet bilgisayar adaptörü ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.