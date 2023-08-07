Kapıkule'de jandarmaya yeni karakol

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en büyük sınır kapısı olan Kapıkule’de hizmet veren Jandarma Komutanlığı ekipleri için sınır kontrol noktasında yeni bir karakol inşa edilecek.

Kapıkule’de yeni karakolun modern görüntüsüyle değer katacağını söyleyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyüp Batuhan Ciğerci, "Hız kesmeden projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeni jandarma hizmet binamız, modern görüntüsüyle vizyonuna da değer katacak. Şimdiden bu önemli projemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kapıkule çıkış noktasında bulunan mevcut konteyner kontrol noktasının yerine yapılacak yeni karakol binasının zemin artı 1 kattan oluşacağı, nizamiye, jeneratör ve doldur boşalt istasyonundan oluşan 614 metre inşaat alanına sahip olacağı bildirildi. Karakolun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.