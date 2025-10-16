Kapıkule'de kamyonetten 36 kilo kokain çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda kapalı kasa kamyonette gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen kapalı kasa kamyoneti risk analizleri için X-Ray taramasına sevk etti. Araçta şüpheli yoğunluk tespiti üzerine narkotik köpeği "Alfa" ile yapılan detaylı aramada, sürücü ve ön yolcu koltuğu arkasındaki döşemedeki gizli bölmede, çok sayıda şeffaf vakumlu poşette 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli adli makamlara sevk edildi.