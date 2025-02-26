Kapıkule'de lazer epilasyon cihazı ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen lazer epilasyon makinesi gümrük ekiplerinin dikkatinden kaçmayarak ele geçirildi.

Kapıkule'de lazer epilasyon cihazı ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye sokulmak istenen lazer epilasyon makinesi gümrük ekiplerinin dikkatinden kaçmayarak ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan lazer epilasyon cihazı ele geçirildi.

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Yakalama ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.