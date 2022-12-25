Kapıkule'de operasyon: Tırda 35 kilo kokain ele geçirildi

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir tırda narkotik köpeğin de yardımıyla yapılan aramada 35 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin ve 460 kilo ecstasy ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapan ve sürücülüğünü C.U.’nun yaptığı tırda narkotik köpeği ve X-Ray cihazları vasıtası ile yapılan aramada 35 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin, 460 kilo ecstasy, 760 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi. Operasyon sonucu cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat neticesinde adli tahkikata başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak, jandarma ekiplerini tebrik etti. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam" ifadelerine yer verdi.