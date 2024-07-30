Kapıkule'de uluslararası uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.

Kapıkule'de uluslararası uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tıra uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yurtdışından ülkeye giriş yapan E.K.E. idaresindeki tırda yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü E.K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb