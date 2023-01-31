Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 8 paket halinde 2 kilo 840 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Yurtdışından ülkemize giriş yapan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Ekipler tarafından durdurulan araç Kapıkule Gümrük sahasında X-Ray taramasına sevk edildi.

Yapılan kontrolde aracın koltuk altlarında 8 paket halinde 2 kilo 840 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü ve birlikte hareket ettiği tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.