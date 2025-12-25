Kapıkule'de uyuşturucuya geçit yok: 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonla 22 kilo 662 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince risk analizi ve şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Araç sürücüsünün x-ray sırasına girmeden işlem yaptırmak istemesi üzerine ekiplerce müdahale edilerek araç taramaya alındı. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı aramaya sevk edildi.

Narkotik Dedektör Köpekleri "Füge" ve "Bodri"nin katılımıyla yapılan aramada, köpeklerin koltuk altları ve motor bölümüne tepki vermesi üzerine araçta özel olarak hazırlanmış gizli bölmeler tespit edildi. Yapılan kontrollerde, özel tertibatlı düzenek içerisinde 68 adet şeffaf vakumlu poşet içinde toplam 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.