Kapıkule Sınır Kapısı'nda dolu yağışı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun dolu yağışı sebebiyle görüş mesafesi düşerken, Kapıkule güzergâhında seyir halinde bulunan çok sayıda tır ve ağır tonajlı araç yavaşlamak zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise yağışın şiddetini azaltmasını beklemek için araçlarını güvenli alanlara çekti.

Sınır hattında etkili oldu

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde etkisini gösteren dolu yağışı, yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirli davranıldı.