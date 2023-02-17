Kapılarını depremzedelere açan hayırsevereler fırsatçıları utandırdı

Sivas’ta depremzede vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açan hayırseverler kira fiyatlarına fahiş zam yapan fırsatçıları utandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde evlerini kaybedip barınma sorunu yaşayan vatandaşlar ise çevre illere giderek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Malatya’da depreme yakalanarak evlerini kaybeden İçel ve Tosik ailelerine ise Sivas’ta isimlerini vermek istemeyen hayırseverler kapılarını açtı. Depremi fırsata çevirerek ev kiralarına fahiş zam yapan ev sahiplerini utandıracak davranış sergileyen hayırseverler ailelerin bütün ihtiyaçlarını karşıladı.

“Burada ki rahatı kendi evimizde görmedik”

Depremin ardından kendilerine kapılarını açan Sivaslı hayırseverlerin evine ailesiyle birlikte yerleşen Cumali İçel, bütün ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek, “Malatya’dan geldik. İlk depreme gece uykuda yakalandık. Ben hanımım ve iki çocuğumla birlikteydik. Sarsıntının ardından salavat getirerek dışarı çıktık. Daha sonra diğer çocuklarımı telefonla aradım. Onlarında iyi olduklarını öğrendim. O gece sabaha kadar kimse içeri giremedi. Bizim evimiz tek katlı çocuklarım torunlarım ve akrabalarımla birlikte yaklaşık 30 kişi evdeydik. İkinci deprem olunca sanki ev ikiye bölündü. Çocukları kucaklayıp kendimizi dışarıya attık. İkinci sarsıntıdan sonra çok büyük bir felaket yaşandı ve her taraf çöktü. Benim evimde de çatlaklar oluştu. Henüz hasar tespiti yapılmadı ama bitişiğimizde bulunan evler çöktü. Sivas’ta bize evlerini açtılar. Hepsinden Allah razı olsun. Gelip yerleştik burada ki rahatlığı kendi evimizde görmedik. Herkes bizimle ilgilenip ihtiyaçlarımızı tamamladılar. Fırsatçıları Allah ıslah etsin. Komşumuz Elazığ ilinde bin lira olan kiraları 3-4 bin liraya çıkarmışlar. Bir çorba 7 lirayken 40 liraya çıkarmışlar. Böyle fırsatçıların olduğunu görüp duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Kediler köpekler bile yardım ederken fırsatçılık yapanlar var”

Malatya’da depreme yakalanan ve ailesiyle birlikte Sivas’a gelen Mustafa Tosik, böyle zor günlerde bile fırsatçılık yapanlar olduğunu söyleyerek, “Anlatmak çok zor. Her iki depreme de içeride yakalandık. Televizyonu açıp o yıkıntıları gördükçe sanki o anları yeniden yaşıyor gibi oluyoruz. Çocukları arabadan indirip buraya sokarken bile zorlandım. Korktukları için arabada duralım diyorlar. Allah kimseye bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Şuan dahi kanepede otururken başka birisi yanımıza oturduğunda ayağa sıçrıyoruz. İlk deprem Malatya’ya çok zarar vermedi. Benim evimde bir sıva bile yere düşmedi fakat ikinci deprem ortalığı viran etti. Benim, oğlumun, kardeşlerimin toplamda 5 ev var. Hiç birinin oturulacak durumu yok. Burada evimizde gibiyiz yabancılık çekmedik. Televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla kediler köpekler bile yardım ediyor. Kuşlar bile canlı olan yerlere konuyor. Böyle hayvanlar bile yardımcı olurken insan dahi olamayacak yaratıklar halen fırsatçılık peşindeler. Kiralar almış başını gitmiş. Bizim gibi böyle tanıdığı olmayanların Allah yardımcısı olsun” dedi.