'Kapısız Makamın Başkanı' Nuray Koçer, Kongre Öncesi Sağlı & Sollu'da Esnafa Mesaj Verdi

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, KlipsTV’de yayınlanan Sağlı & Sollu programında, gazeteciler Fatma Sarıbıyık Yıldırım ve Tolga Emek’in sorularını yanıtladı. Koçer, her fırsatta “başkan” kimliğinden önce esnafın abisi, kardeşi ve dostu olduğunu vurgulayarak makam kapısını üç dönem boyunca kapatmayan, esnafla birebir temas kurmayı görev sayan yönetim anlayışını özetledi.

Koçer, göreve geldiklerinde borçlu ve kiracı durumda devraldıkları odayı, bugün kira geliri olan, mülk sahibi, borçsuz, şeffaf ve İstanbul genelinde örnek gösterilen bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti. Pandemi ve ekonomik daralma dönemlerinde hiçbir personelin maaşının, hiçbir esnafın işleminin aksatılmadığının altını çizdi. Ayrıca üç dönem boyunca 6 personeli emekli ettiklerini, vergi ve SGK borcu bırakmadıklarını ifade ederek “Bu oda kendi alın teriyle ayakta duruyor.” dedi.

Genel kurulun 18 Ocak 2026 tarihinde Mega Saray’da “düğün havasında” bir organizasyonla yapılacağını belirten Koçer, 4 bin 200 üyenin oy kullanacağını, bunların içinde 1.300 yeni üyenin ilk kez sandığa gideceğini söyledi. Üç adaylı yarışın demokratik bir tablo sunduğunu ancak “Kazanan kişi değil, Silivri esnafı olacak.” diyerek esnafın özgür iradesine vurgu yaptı. Esnafa, “Odanıza sahip çıkın, oyunuz geleceğinizdir.” çağrısında bulundu.

Yeni dönem hedeflerine değinen Koçer, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları esnaf lokali ve oda bünyesinde düğün salonu projesini hayata geçirmeye kararlı olduklarını belirtti. Yalnızca aidat gelirleriyle dönen bir odada bu yatırımların güçlü iş birlikleri ve doğru mali planlamayla mümkün olacağını ifade etti.

Program sonunda söz alan Nilgün Koçer, eşinin yıllardır yürüttüğü görevi yakından takip ettiğini, her zaman yanında olduğunu belirterek tüm esnafın ve Silivri halkının yeni yılını kutladı.

SİBESO Başkanı ve yeni dönem başkan adayı, makamında kapı kullanmayan, esnafın abisi, kardeşi ve yol arkadaşı Nuray Koçer, Sağlı & Sollu’da kongre sürecine dair tüm merak edilenleri kamuoyuyla paylaştı.