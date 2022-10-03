Kaplan İnşaat ve Özel Gayrimenkul açıldı

Düzenlenen açılış törenine SİBESO Başkan Vekili Arif Kanık, Wilco Group CEO’su ve TÜSİAD üyesi İş adamı Mehmet Avcı’nın yanı sıra seçkin davetliler katıldı. “Hayırlı olsun” dilekleriyle kesilen kurdele sonrasında davetlilere hazırlanan ikramlar takdim edildi.

Açılış törenin sonrasında açıklamalarda bulunan iş adamı Ömer Kaplan “Silivri’ye değer katmak adına, uzun yılların tecrübesi ile Silivri’de de ofisimizi açtık. Bugüne kadar kaliteden ödün vermeden yaptığımız projelere Silivri’de de yenileri katacağız. İşyerimiz Silivri’ye hayırlı olsun” dedi.

Daha önce birkaç kurumsal firma ile sektöre adım attığını belirten Tuğba Özel “kaliteli ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle Silivri 'de hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz, hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Açılışımıza gelerek bizleri onurlandıran tüm dostlarımıza teşekkür ederim " dedi.

