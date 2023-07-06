Kaptan Pengu, 3'üncü bölümüyle vizyonda

Kaptan Pengu serisinin 3’üncü filmi, ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları-Buz Mandası Efsanesi’ Üsküdar’da düzenlenen gala ile vizyona girdi.

Yerli animasyon sektörü, yeni yapımlarla yoluna devam ediyor. Tamamen Türk yapımı olan Kaptan Pengu serisinin üçüncü filmi, ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları - Buz Mandası Efsanesi’ Üsküdar’da düzenlenen gala ile vizyona girdi.

Heyecan dolu macera serisinin 3’üncü filminde yönetmen koltuğunda Ali Karaçam oturuyor, senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı 3D animasyon filmi, yeni karakterleri ve yenilenen görüntü kalitesiyle komedi ve aksiyona doyacağınız eğlenceli bir serüven sunuyor.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın, efsanevi Buz Mandası’nı arayışını konu alan filmde, buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu zorlu bir yolculuğa çıkılıyor. Mandarin’in ve Mandalina’nın hayalleri, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıklarıyla sınanırken, Mandalina kendi amacını bulmak için gizemli bir istiridyeyi bulma arayışına girişiyor.

Eğlence dolu dakikaların yanı sıra, dostluk, cesaret ve kendini kanıtlama temalarını da barındıran ’Buz Mandası Efsanesi’, seyircilere keyifli bir deneyim yaşatıyor. Sürükleyici hikayede, renkli karakterler ve göz kamaştıran görsel manzaralar izleyiciye sunuluyor.

Animasyon dünyasına aksiyon dolu yeni bir yapım kazandırdıklarını ifade eden filmin yapımcısı Nurullah Yenihan, yerli yapımların önemini vurguladığı açıklamasında, “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"nin yapım süreci boyunca, teknik açıdan sınırları zorlayan bir film yapma hedefiyle çalıştık. İleri teknolojileri kullanarak kaliteli bir animasyon deneyimi sunmayı amaçladık ve bu süreçte emeği geçen herkese minnettarız. Uluslararası standartlarda yerli ve milli bir yapım yapmaktan mutluyuz. Bundan sonraki yapımlarımızda bu çizginin daha da üzerine çıkarak devam edeceğiz” dedi.